مجدداً.. علاقة الغنوشي بتركيا تثير الكثير من علامات الاستفهام آخر تحديث: الاثنين 13 ذو الحجة 1441 هـ - 03 أغسطس 2020 KSA 18:06 - GMT 15:06 تارخ النشر: الاثنين 13 ذو الحجة 1441 هـ - 03 أغسطس 2020 KSA 18:04 - GMT 15:04 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مجدداً.. علاقة الغنوشي بتركيا تثير الكثير من علامات الاستفهام PDF اطبع إقرأ أيضاً اتفاق بين سوريا الديمقراطية وشركة أميركية لاستثمار النفط شرقي الفرات 15:04 GMT إقرأ أيضاً أيادي إيران في المنطقة تتكشف.. معسكرات تدريب مختصة بالتضليل الإعلامي في لبنان 15:08 GMT