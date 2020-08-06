أبرز الصور التي تصدرت الصحف الدولية لانفجار بيروت آخر تحديث: الخميس 16 ذو الحجة 1441 هـ - 06 أغسطس 2020 KSA 08:37 - GMT 05:37 تارخ النشر: الخميس 16 ذو الحجة 1441 هـ - 06 أغسطس 2020 KSA 08:36 - GMT 05:36 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك أبرز الصور التي تصدرت الصحف الدولية لانفجار بيروت PDF اطبع إقرأ أيضاً تقارير استخباراتية: معظم العمليات في ميناء بيروت يسيطر عليها حزب 05:35 GMT إقرأ أيضاً العراق.. مطالبات بجلسة لمجلس الأمن حول الانتهاكات التركية 17:19 GMT