تقارير استخباراتية: معظم العمليات في ميناء بيروت يسيطر عليها حزب آخر تحديث: الخميس 16 ذو الحجة 1441 هـ - 06 أغسطس 2020 KSA 08:35 - GMT 05:35 تارخ النشر: الخميس 16 ذو الحجة 1441 هـ - 06 أغسطس 2020 KSA 08:35 - GMT 05:35 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تقارير استخباراتية: معظم العمليات في ميناء بيروت يسيطر عليها حزب PDF اطبع إقرأ أيضاً صور جوية تظهر حجم الدمار الذي خلفه انفجار بيروت 05:34 GMT إقرأ أيضاً أبرز الصور التي تصدرت الصحف الدولية لانفجار بيروت 05:37 GMT