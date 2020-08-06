صور جوية تظهر حجم الدمار الذي خلفه انفجار بيروت آخر تحديث: الخميس 16 ذو الحجة 1441 هـ - 06 أغسطس 2020 KSA 08:34 - GMT 05:34 تارخ النشر: الخميس 16 ذو الحجة 1441 هـ - 06 أغسطس 2020 KSA 08:33 - GMT 05:33 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك صور جوية تظهر حجم الدمار الذي خلفه انفجار بيروت PDF اطبع إقرأ أيضاً أيادي إيران في المنطقة تتكشف.. معسكرات تدريب مختصة بالتضليل الإعلامي في لبنان 15:08 GMT إقرأ أيضاً تقارير استخباراتية: معظم العمليات في ميناء بيروت يسيطر عليها حزب 05:35 GMT