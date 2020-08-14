العراق.. مطالبات بجلسة لمجلس الأمن حول الانتهاكات التركية آخر تحديث: الجمعة 24 ذو الحجة 1441 هـ - 14 أغسطس 2020 KSA 20:19 - GMT 17:19 تارخ النشر: الجمعة 24 ذو الحجة 1441 هـ - 14 أغسطس 2020 KSA 20:19 - GMT 17:19 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك العراق.. مطالبات بجلسة لمجلس الأمن حول الانتهاكات التركية PDF اطبع إقرأ أيضاً أبرز الصور التي تصدرت الصحف الدولية لانفجار بيروت 05:37 GMT إقرأ أيضاً 3 ملايين إصابة بكورونا في بريطانيا ولندن تتصدر 17:20 GMT