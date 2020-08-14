3 ملايين إصابة بكورونا في بريطانيا ولندن تتصدر آخر تحديث: الجمعة 24 ذو الحجة 1441 هـ - 14 أغسطس 2020 KSA 20:20 - GMT 17:20 تارخ النشر: الجمعة 24 ذو الحجة 1441 هـ - 14 أغسطس 2020 KSA 20:20 - GMT 17:20 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك 3 ملايين إصابة بكورونا في بريطانيا ولندن تتصدر PDF اطبع إقرأ أيضاً العراق.. مطالبات بجلسة لمجلس الأمن حول الانتهاكات التركية 17:19 GMT إقرأ أيضاً بدء التحقيق القضائي اللبناني في انفجار بيروت بمشاركة دولية 17:21 GMT