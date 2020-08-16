80 لاجئا سوريا هربوا من جحيم القصف ببلادهم فقضوا بانفجار مرفأ بيروت آخر تحديث: الأحد 26 ذو الحجة 1441 هـ - 16 أغسطس 2020 KSA 12:02 - GMT 09:02 تارخ النشر: الأحد 26 ذو الحجة 1441 هـ - 16 أغسطس 2020 KSA 11:55 - GMT 08:55 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك 80 لاجئا سوريا هربوا من جحيم القصف ببلادهم فقضوا بانفجار مرفأ بيروت PDF اطبع إقرأ أيضاً تعرف على تاريخ العلاقات التركية الإسرائيلية 08:53 GMT إقرأ أيضاً لقاء أول مرتقب بين الكاظمي وترمب.. ما هي أجندته؟ 23:00 GMT