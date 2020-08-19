كيف تم التعرف على المتهمين باغتيال رفيق الحريري؟ آخر تحديث: الأربعاء 29 ذو الحجة 1441 هـ - 19 أغسطس 2020 KSA 02:01 - GMT 23:01 تارخ النشر: الأربعاء 29 ذو الحجة 1441 هـ - 19 أغسطس 2020 KSA 02:01 - GMT 23:01 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كيف تم التعرف على المتهمين باغتيال رفيق الحريري؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً لقاء أول مرتقب بين الكاظمي وترمب.. ما هي أجندته؟ 23:00 GMT إقرأ أيضاً نزف 60 دقيقة دون إنقاذه.. رصاصة طائشة تهدد حياة لاعب كرة قدم لبناني 20:25 GMT