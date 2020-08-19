لقاء أول مرتقب بين الكاظمي وترمب.. ما هي أجندته؟ آخر تحديث: الأربعاء 29 ذو الحجة 1441 هـ - 19 أغسطس 2020 KSA 02:00 - GMT 23:00 تارخ النشر: الأربعاء 29 ذو الحجة 1441 هـ - 19 أغسطس 2020 KSA 01:20 - GMT 22:20 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك لقاء أول مرتقب بين الكاظمي وترمب.. ما هي أجندته؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً 80 لاجئا سوريا هربوا من جحيم القصف ببلادهم فقضوا بانفجار مرفأ بيروت 09:02 GMT إقرأ أيضاً كيف تم التعرف على المتهمين باغتيال رفيق الحريري؟ 23:01 GMT