لقاء أول مرتقب بين الكاظمي وترمب.. ما هي أجندته؟ آخر تحديث: الأربعاء 29 ذو الحجة 1441 هـ - 19 أغسطس 2020 KSA 02:00 - GMT 23:00

تارخ النشر: الأربعاء 29 ذو الحجة 1441 هـ - 19 أغسطس 2020 KSA 01:20 - GMT 22:20

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