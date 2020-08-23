بالأسماء وتفاصيل جديدة.. تحقيق استقصائي يؤكد تورط حزب الله في انفجار بيروت آخر تحديث: الأحد 4 محرم 1442 هـ - 23 أغسطس 2020 KSA 23:37 - GMT 20:37 تارخ النشر: الأحد 4 محرم 1442 هـ - 23 أغسطس 2020 KSA 23:30 - GMT 20:30 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بالأسماء وتفاصيل جديدة.. تحقيق استقصائي يؤكد تورط حزب الله في انفجار بيروت PDF اطبع إقرأ أيضاً غضب شعبي يصب في مقار الأحزاب الموالية لإيران وميليشياتها 20:28 GMT إقرأ أيضاً عصا العقوبات الأميركية تضرب إيران مجدداً وتطال 14 دبلوماسياً 20:39 GMT