عصا العقوبات الأميركية تضرب إيران مجدداً وتطال 14 دبلوماسياً آخر تحديث: الأحد 4 محرم 1442 هـ - 23 أغسطس 2020 KSA 23:39 - GMT 20:39 تارخ النشر: الأحد 4 محرم 1442 هـ - 23 أغسطس 2020 KSA 23:37 - GMT 20:37 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك عصا العقوبات الأميركية تضرب إيران مجدداً وتطال 14 دبلوماسياً PDF اطبع إقرأ أيضاً بالأسماء وتفاصيل جديدة.. تحقيق استقصائي يؤكد تورط حزب الله في انفجار بيروت 20:37 GMT إقرأ أيضاً اكتشاف حالات كورونا بوفد النظام السوري في لمحادثات اللجنة الدستورية 19:57 GMT