غضب شعبي يصب في مقار الأحزاب الموالية لإيران وميليشياتها آخر تحديث: الأحد 4 محرم 1442 هـ - 23 أغسطس 2020 KSA 23:28 - GMT 20:28

تارخ النشر: الأحد 4 محرم 1442 هـ - 23 أغسطس 2020 KSA 23:25 - GMT 20:25

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