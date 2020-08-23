غضب شعبي يصب في مقار الأحزاب الموالية لإيران وميليشياتها آخر تحديث: الأحد 4 محرم 1442 هـ - 23 أغسطس 2020 KSA 23:28 - GMT 20:28 تارخ النشر: الأحد 4 محرم 1442 هـ - 23 أغسطس 2020 KSA 23:25 - GMT 20:25 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك غضب شعبي يصب في مقار الأحزاب الموالية لإيران وميليشياتها PDF اطبع إقرأ أيضاً نزف 60 دقيقة دون إنقاذه.. رصاصة طائشة تهدد حياة لاعب كرة قدم لبناني 20:25 GMT إقرأ أيضاً بالأسماء وتفاصيل جديدة.. تحقيق استقصائي يؤكد تورط حزب الله في انفجار بيروت 20:37 GMT