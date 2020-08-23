نزف 60 دقيقة دون إنقاذه.. رصاصة طائشة تهدد حياة لاعب كرة قدم لبناني آخر تحديث: الأحد 4 محرم 1442 هـ - 23 أغسطس 2020 KSA 23:25 - GMT 20:25 تارخ النشر: السبت 3 محرم 1442 هـ - 22 أغسطس 2020 KSA 19:14 - GMT 16:14 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نزف 60 دقيقة دون إنقاذه.. رصاصة طائشة تهدد حياة لاعب كرة قدم لبناني PDF اطبع إقرأ أيضاً كيف تم التعرف على المتهمين باغتيال رفيق الحريري؟ 23:01 GMT إقرأ أيضاً غضب شعبي يصب في مقار الأحزاب الموالية لإيران وميليشياتها 20:28 GMT