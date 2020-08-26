عاشر حكومة تونسية تبصر النور.. ورئيسها يتعهد بالاستقلالية وإنعاش الاقتصاد آخر تحديث: الأربعاء 7 محرم 1442 هـ - 26 أغسطس 2020 KSA 23:30 - GMT 20:30 تارخ النشر: الأربعاء 7 محرم 1442 هـ - 26 أغسطس 2020 KSA 23:29 - GMT 20:29 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك عاشر حكومة تونسية تبصر النور.. ورئيسها يتعهد بالاستقلالية وإنعاش الاقتصاد PDF اطبع إقرأ أيضاً مانهاتن الصحراء معرضة للانهيار.. ويونيسكو قلقة 20:29 GMT إقرأ أيضاً السراج ضد وزير داخليته.. عنوان جديد لخلاف داخلي في حكومة الوفاق 19:30 GMT