مانهاتن الصحراء معرضة للانهيار.. ويونيسكو قلقة آخر تحديث: الأربعاء 7 محرم 1442 هـ - 26 أغسطس 2020 KSA 23:29 - GMT 20:29 تارخ النشر: الأربعاء 7 محرم 1442 هـ - 26 أغسطس 2020 KSA 23:27 - GMT 20:27 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مانهاتن الصحراء معرضة للانهيار.. ويونيسكو قلقة PDF اطبع إقرأ أيضاً احتجاجات شعبية في كردستان العراق ودعوات لضبط النفس 20:27 GMT إقرأ أيضاً عاشر حكومة تونسية تبصر النور.. ورئيسها يتعهد بالاستقلالية وإنعاش الاقتصاد 20:30 GMT