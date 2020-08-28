السراج ضد وزير داخليته.. عنوان جديد لخلاف داخلي في حكومة الوفاق آخر تحديث: الجمعة 9 محرم 1442 هـ - 28 أغسطس 2020 KSA 22:30 - GMT 19:30 تارخ النشر: الجمعة 9 محرم 1442 هـ - 28 أغسطس 2020 KSA 22:29 - GMT 19:29 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك السراج ضد وزير داخليته.. عنوان جديد لخلاف داخلي في حكومة الوفاق PDF اطبع إقرأ أيضاً عاشر حكومة تونسية تبصر النور.. ورئيسها يتعهد بالاستقلالية وإنعاش الاقتصاد 20:30 GMT إقرأ أيضاً توقيف وزير الداخلية فتحي باشاغا .. والأخير يطالب بجلسة تحقيق علنية 15:04 GMT