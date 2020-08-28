عاجل

البث المباشر
الحدث فيديو

السراج ضد وزير داخليته.. عنوان جديد لخلاف داخلي في حكومة الوفاق

رابط مختصر
إقرأ أيضاً عاشر حكومة تونسية تبصر النور.. ورئيسها يتعهد بالاستقلالية وإنعاش الاقتصاد عاشر حكومة تونسية تبصر النور.. ورئيسها يتعهد بالاستقلالية وإنعاش الاقتصاد 20:30 GMT
إقرأ أيضاً توقيف وزير الداخلية فتحي باشاغا .. والأخير يطالب بجلسة تحقيق علنية توقيف وزير الداخلية فتحي باشاغا .. والأخير يطالب بجلسة تحقيق علنية 15:04 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر