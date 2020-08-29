عاجل

البث المباشر
الحدث فيديو

إجماع أوروبي على موقف موحد خلف اليونان .. وتركيا ترفض التلويح بالعقوبات

رابط مختصر
إقرأ أيضاً توقيف وزير الداخلية فتحي باشاغا .. والأخير يطالب بجلسة تحقيق علنية توقيف وزير الداخلية فتحي باشاغا .. والأخير يطالب بجلسة تحقيق علنية 15:04 GMT
إقرأ أيضاً المجر تغلق حدودها مجددا.. وفرنسا وألمانيا تراهنان على الكمامات المجر تغلق حدودها مجددا.. وفرنسا وألمانيا تراهنان على الكمامات 15:09 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر