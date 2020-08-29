إجماع أوروبي على موقف موحد خلف اليونان .. وتركيا ترفض التلويح بالعقوبات آخر تحديث: السبت 10 محرم 1442 هـ - 29 أغسطس 2020 KSA 18:05 - GMT 15:05 تارخ النشر: السبت 10 محرم 1442 هـ - 29 أغسطس 2020 KSA 18:05 - GMT 15:05 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك إجماع أوروبي على موقف موحد خلف اليونان .. وتركيا ترفض التلويح بالعقوبات PDF اطبع إقرأ أيضاً توقيف وزير الداخلية فتحي باشاغا .. والأخير يطالب بجلسة تحقيق علنية 15:04 GMT إقرأ أيضاً المجر تغلق حدودها مجددا.. وفرنسا وألمانيا تراهنان على الكمامات 15:09 GMT