المجر تغلق حدودها مجددا.. وفرنسا وألمانيا تراهنان على الكمامات آخر تحديث: السبت 10 محرم 1442 هـ - 29 أغسطس 2020 KSA 18:09 - GMT 15:09 تارخ النشر: السبت 10 محرم 1442 هـ - 29 أغسطس 2020 KSA 18:06 - GMT 15:06 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك المجر تغلق حدودها مجددا.. وفرنسا وألمانيا تراهنان على الكمامات PDF اطبع إقرأ أيضاً إجماع أوروبي على موقف موحد خلف اليونان .. وتركيا ترفض التلويح بالعقوبات 15:05 GMT إقرأ أيضاً تركيا .. غضب محلي وصل صداه إلى الخارج على وفاة المحامية السجينة إيبرو تيمتك 15:10 GMT