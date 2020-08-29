توقيف وزير الداخلية فتحي باشاغا .. والأخير يطالب بجلسة تحقيق علنية آخر تحديث: السبت 10 محرم 1442 هـ - 29 أغسطس 2020 KSA 18:04 - GMT 15:04 تارخ النشر: السبت 10 محرم 1442 هـ - 29 أغسطس 2020 KSA 18:04 - GMT 15:04 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك توقيف وزير الداخلية فتحي باشاغا .. والأخير يطالب بجلسة تحقيق علنية PDF اطبع إقرأ أيضاً السراج ضد وزير داخليته.. عنوان جديد لخلاف داخلي في حكومة الوفاق 19:30 GMT إقرأ أيضاً إجماع أوروبي على موقف موحد خلف اليونان .. وتركيا ترفض التلويح بالعقوبات 15:05 GMT