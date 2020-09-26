عقوبات أميركية جديدة على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان آخر تحديث: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 00:18 - GMT 21:18 تارخ النشر: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 00:18 - GMT 21:18 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك عقوبات أميركية جديدة على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان PDF اطبع إقرأ أيضاً نازح يمني فرّ من بطش ميليشيات الحوثي يروي معاناته مع أبنائه السبعة وزوجته 21:17 GMT إقرأ أيضاً مقره الرئيسي في قطر.. جدل تونسي حول دور فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 20:30 GMT