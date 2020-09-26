عقوبات أميركية جديدة على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان آخر تحديث: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 00:18 - GMT 21:18

تارخ النشر: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 00:18 - GMT 21:18

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser