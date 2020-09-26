عقوبات أوروبية رادعة وشيكة على تركيا بشأن سلوكها في شرق المتوسط آخر تحديث: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 00:16 - GMT 21:16

تارخ النشر: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 00:16 - GMT 21:16

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