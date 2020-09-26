عقوبات أوروبية رادعة وشيكة على تركيا بشأن سلوكها في شرق المتوسط آخر تحديث: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 00:16 - GMT 21:16 تارخ النشر: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 00:16 - GMT 21:16 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك عقوبات أوروبية رادعة وشيكة على تركيا بشأن سلوكها في شرق المتوسط PDF اطبع إقرأ أيضاً تركيا .. غضب محلي وصل صداه إلى الخارج على وفاة المحامية السجينة إيبرو تيمتك 15:10 GMT إقرأ أيضاً نازح يمني فرّ من بطش ميليشيات الحوثي يروي معاناته مع أبنائه السبعة وزوجته 21:17 GMT