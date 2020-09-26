نازح يمني فرّ من بطش ميليشيات الحوثي يروي معاناته مع أبنائه السبعة وزوجته آخر تحديث: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 00:17 - GMT 21:17 تارخ النشر: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 00:17 - GMT 21:17 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نازح يمني فرّ من بطش ميليشيات الحوثي يروي معاناته مع أبنائه السبعة وزوجته PDF اطبع إقرأ أيضاً عقوبات أوروبية رادعة وشيكة على تركيا بشأن سلوكها في شرق المتوسط 21:16 GMT إقرأ أيضاً عقوبات أميركية جديدة على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان 21:18 GMT