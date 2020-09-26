نازح يمني فرّ من بطش ميليشيات الحوثي يروي معاناته مع أبنائه السبعة وزوجته آخر تحديث: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 00:17 - GMT 21:17

تارخ النشر: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 00:17 - GMT 21:17

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