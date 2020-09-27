مقره الرئيسي في قطر.. جدل تونسي حول دور فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين آخر تحديث: الأحد 9 صفر 1442 هـ - 27 سبتمبر 2020 KSA 23:30 - GMT 20:30 تارخ النشر: الأحد 9 صفر 1442 هـ - 27 سبتمبر 2020 KSA 23:22 - GMT 20:22 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مقره الرئيسي في قطر.. جدل تونسي حول دور فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين PDF اطبع إقرأ أيضاً عقوبات أميركية جديدة على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان 21:18 GMT إقرأ أيضاً معارض سوري يعلن تبرؤه من ابنه بعد ذهابه للقتال في ليبيا كمرتزق 20:33 GMT