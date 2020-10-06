سوريا.. توجّه لإخراج عوائل داعش السوريين من مخيم الهول آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1442 هـ - 06 أكتوبر 2020 KSA 01:52 - GMT 22:52 تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1442 هـ - 06 أكتوبر 2020 KSA 01:51 - GMT 22:51 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك سوريا.. توجّه لإخراج عوائل داعش السوريين من مخيم الهول PDF اطبع إقرأ أيضاً معارض سوري يعلن تبرؤه من ابنه بعد ذهابه للقتال في ليبيا كمرتزق 20:33 GMT إقرأ أيضاً مصريون قلقون مع اقتراب انتهاء مهلة تسوية أوضاع المنازل العشوائية 23:20 GMT