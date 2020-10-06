مصريون قلقون مع اقتراب انتهاء مهلة تسوية أوضاع المنازل العشوائية آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1442 هـ - 06 أكتوبر 2020 KSA 02:20 - GMT 23:20

تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1442 هـ - 06 أكتوبر 2020 KSA 02:19 - GMT 23:19

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