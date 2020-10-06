مصريون قلقون مع اقتراب انتهاء مهلة تسوية أوضاع المنازل العشوائية آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1442 هـ - 06 أكتوبر 2020 KSA 02:20 - GMT 23:20 تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1442 هـ - 06 أكتوبر 2020 KSA 02:19 - GMT 23:19 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مصريون قلقون مع اقتراب انتهاء مهلة تسوية أوضاع المنازل العشوائية PDF اطبع إقرأ أيضاً سوريا.. توجّه لإخراج عوائل داعش السوريين من مخيم الهول 22:52 GMT إقرأ أيضاً عقوبات أميركية على 18 بنكاً إيرانياً 23:15 GMT