عقوبات أميركية على 18 بنكاً إيرانياً آخر تحديث: الجمعة 21 صفر 1442 هـ - 09 أكتوبر 2020 KSA 02:15 - GMT 23:15 تارخ النشر: الجمعة 21 صفر 1442 هـ - 09 أكتوبر 2020 KSA 02:14 - GMT 23:14 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك عقوبات أميركية على 18 بنكاً إيرانياً PDF اطبع إقرأ أيضاً مصريون قلقون مع اقتراب انتهاء مهلة تسوية أوضاع المنازل العشوائية 23:20 GMT إقرأ أيضاً أول لقاء بين تركيا واليونان بعد أشهر من الخلافات والمناورات العسكرية 23:16 GMT