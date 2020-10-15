انتهاء الجلسة الأولى من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1442 هـ - 15 أكتوبر 2020 KSA 01:29 - GMT 22:29 تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1442 هـ - 15 أكتوبر 2020 KSA 01:28 - GMT 22:28 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك انتهاء الجلسة الأولى من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل PDF اطبع إقرأ أيضاً أول لقاء بين تركيا واليونان بعد أشهر من الخلافات والمناورات العسكرية 23:16 GMT إقرأ أيضاً روحاني "يبشر" الإيرانيين أنه سيبيع ويشتري المزيد من الأسلحة 22:30 GMT