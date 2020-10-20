انسحاب تركي من حماة وتعزيز للوجود العسكري في إدلب آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1442 هـ - 20 أكتوبر 2020 KSA 01:51 - GMT 22:51 تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1442 هـ - 20 أكتوبر 2020 KSA 01:49 - GMT 22:49 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك انسحاب تركي من حماة وتعزيز للوجود العسكري في إدلب PDF اطبع إقرأ أيضاً تراجع في إيرادات حزب الله من تجارة الحشيش 22:50 GMT إقرأ أيضاً قسد تسعى لتخفيف الأعداد المتزايدة لعوائل مقاتلي داعش بمخيم الهول 22:51 GMT