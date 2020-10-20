تراجع في إيرادات حزب الله من تجارة الحشيش آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1442 هـ - 20 أكتوبر 2020 KSA 01:50 - GMT 22:50

تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1442 هـ - 20 أكتوبر 2020 KSA 01:23 - GMT 22:23

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