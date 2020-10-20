تراجع في إيرادات حزب الله من تجارة الحشيش آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1442 هـ - 20 أكتوبر 2020 KSA 01:50 - GMT 22:50 تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1442 هـ - 20 أكتوبر 2020 KSA 01:23 - GMT 22:23 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تراجع في إيرادات حزب الله من تجارة الحشيش PDF اطبع إقرأ أيضاً روحاني "يبشر" الإيرانيين أنه سيبيع ويشتري المزيد من الأسلحة 22:30 GMT إقرأ أيضاً انسحاب تركي من حماة وتعزيز للوجود العسكري في إدلب 22:51 GMT