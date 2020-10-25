إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب في فرنسا آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1442 هـ - 25 أكتوبر 2020 KSA 03:01 - GMT 00:01

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1442 هـ - 25 أكتوبر 2020 KSA 02:59 - GMT 23:59

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