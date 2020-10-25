إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب في فرنسا آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1442 هـ - 25 أكتوبر 2020 KSA 03:01 - GMT 00:01 تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1442 هـ - 25 أكتوبر 2020 KSA 02:59 - GMT 23:59 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب في فرنسا PDF اطبع إقرأ أيضاً قسد تسعى لتخفيف الأعداد المتزايدة لعوائل مقاتلي داعش بمخيم الهول 22:51 GMT إقرأ أيضاً عراقيون يستعدون لإحياء ذكرى تظاهرات 25 أكتوبر في مراكز متفرقة 00:02 GMT