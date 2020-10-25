عراقيون يستعدون لإحياء ذكرى تظاهرات 25 أكتوبر في مراكز متفرقة آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1442 هـ - 25 أكتوبر 2020 KSA 03:02 - GMT 00:02 تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1442 هـ - 25 أكتوبر 2020 KSA 03:01 - GMT 00:01 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك عراقيون يستعدون لإحياء ذكرى تظاهرات 25 أكتوبر في مراكز متفرقة PDF اطبع إقرأ أيضاً إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب في فرنسا 00:01 GMT إقرأ أيضاً عقوبات أميركية جديدة تطال قطاع النفط في إيران 22:59 GMT