عراقيون يستعدون لإحياء ذكرى تظاهرات 25 أكتوبر في مراكز متفرقة آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1442 هـ - 25 أكتوبر 2020 KSA 03:02 - GMT 00:02

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1442 هـ - 25 أكتوبر 2020 KSA 03:01 - GMT 00:01

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