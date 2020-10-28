الوفاق تخرق اتفاق جنيف باتفاقية مع قطر آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1442 هـ - 28 أكتوبر 2020 KSA 01:59 - GMT 22:59 تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1442 هـ - 28 أكتوبر 2020 KSA 01:58 - GMT 22:58 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الوفاق تخرق اتفاق جنيف باتفاقية مع قطر PDF اطبع إقرأ أيضاً عقوبات أميركية جديدة تطال قطاع النفط في إيران 22:59 GMT إقرأ أيضاً اليمن.. تحذير أممي من ارتفاع حاد بمعدلات الإصابة بسوء التغذية بين الأطفال 23:00 GMT