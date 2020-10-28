اليمن.. تحذير أممي من ارتفاع حاد بمعدلات الإصابة بسوء التغذية بين الأطفال آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1442 هـ - 28 أكتوبر 2020 KSA 02:00 - GMT 23:00 تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1442 هـ - 28 أكتوبر 2020 KSA 01:59 - GMT 22:59 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك اليمن.. تحذير أممي من ارتفاع حاد بمعدلات الإصابة بسوء التغذية بين الأطفال PDF اطبع إقرأ أيضاً الوفاق تخرق اتفاق جنيف باتفاقية مع قطر 22:59 GMT إقرأ أيضاً شبكة تركية متخصصة بتجارة الأعضاء البشرية تستغل شباب تونس 21:40 GMT