عاجل

البث المباشر
الحدث فيديو

عقوبات أميركية جديدة تطال قطاع النفط في إيران

رابط مختصر
إقرأ أيضاً عراقيون يستعدون لإحياء ذكرى تظاهرات 25 أكتوبر في مراكز متفرقة عراقيون يستعدون لإحياء ذكرى تظاهرات 25 أكتوبر في مراكز متفرقة 00:02 GMT
إقرأ أيضاً الوفاق تخرق اتفاق جنيف باتفاقية مع قطر الوفاق تخرق اتفاق جنيف باتفاقية مع قطر 22:59 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر