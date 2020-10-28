عقوبات أميركية جديدة تطال قطاع النفط في إيران آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1442 هـ - 28 أكتوبر 2020 KSA 01:59 - GMT 22:59 تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1442 هـ - 28 أكتوبر 2020 KSA 01:57 - GMT 22:57 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك عقوبات أميركية جديدة تطال قطاع النفط في إيران PDF اطبع إقرأ أيضاً عراقيون يستعدون لإحياء ذكرى تظاهرات 25 أكتوبر في مراكز متفرقة 00:02 GMT إقرأ أيضاً الوفاق تخرق اتفاق جنيف باتفاقية مع قطر 22:59 GMT