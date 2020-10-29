شبكة تركية متخصصة بتجارة الأعضاء البشرية تستغل شباب تونس آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1442 هـ - 29 أكتوبر 2020 KSA 00:40 - GMT 21:40 تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1442 هـ - 29 أكتوبر 2020 KSA 00:39 - GMT 21:39 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك شبكة تركية متخصصة بتجارة الأعضاء البشرية تستغل شباب تونس PDF اطبع إقرأ أيضاً اليمن.. تحذير أممي من ارتفاع حاد بمعدلات الإصابة بسوء التغذية بين الأطفال 23:00 GMT إقرأ أيضاً لقاءات مكثفة بين عون والحريري لتشكيل الحكومة 21:43 GMT