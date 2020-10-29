لقاءات مكثفة بين عون والحريري لتشكيل الحكومة آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1442 هـ - 29 أكتوبر 2020 KSA 00:43 - GMT 21:43 تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1442 هـ - 29 أكتوبر 2020 KSA 00:41 - GMT 21:41 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك لقاءات مكثفة بين عون والحريري لتشكيل الحكومة PDF اطبع إقرأ أيضاً شبكة تركية متخصصة بتجارة الأعضاء البشرية تستغل شباب تونس 21:40 GMT إقرأ أيضاً ألمانيا تتجه لإغلاق ثان لكبح النمو السريع لإصابات كورونا 22:13 GMT