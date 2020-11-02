ألمانيا تتجه لإغلاق ثان لكبح النمو السريع لإصابات كورونا آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1442 هـ - 02 نوفمبر 2020 KSA 01:13 - GMT 22:13 تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1442 هـ - 02 نوفمبر 2020 KSA 01:11 - GMT 22:11 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ألمانيا تتجه لإغلاق ثان لكبح النمو السريع لإصابات كورونا PDF اطبع إقرأ أيضاً لقاءات مكثفة بين عون والحريري لتشكيل الحكومة 21:43 GMT إقرأ أيضاً الجزائر.. الاستفتاء حول مشروع الدستور ينطلق اليوم 22:14 GMT