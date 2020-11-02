الجزائر.. الاستفتاء حول مشروع الدستور ينطلق اليوم آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1442 هـ - 02 نوفمبر 2020 KSA 01:14 - GMT 22:14

تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1442 هـ - 02 نوفمبر 2020 KSA 01:13 - GMT 22:13

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