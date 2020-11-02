الجزائر.. الاستفتاء حول مشروع الدستور ينطلق اليوم آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1442 هـ - 02 نوفمبر 2020 KSA 01:14 - GMT 22:14 تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1442 هـ - 02 نوفمبر 2020 KSA 01:13 - GMT 22:13 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الجزائر.. الاستفتاء حول مشروع الدستور ينطلق اليوم PDF اطبع إقرأ أيضاً ألمانيا تتجه لإغلاق ثان لكبح النمو السريع لإصابات كورونا 22:13 GMT إقرأ أيضاً ترمب يتوقع تحقيق الفوز من ولاية بنسلفانيا 23:00 GMT