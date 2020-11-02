ترمب يتوقع تحقيق الفوز من ولاية بنسلفانيا آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1442 هـ - 02 نوفمبر 2020 KSA 02:00 - GMT 23:00

تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1442 هـ - 02 نوفمبر 2020 KSA 01:57 - GMT 22:57

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