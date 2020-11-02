عاجل

البث المباشر
الحدث فيديو

ترمب يتوقع تحقيق الفوز من ولاية بنسلفانيا

رابط مختصر
إقرأ أيضاً الجزائر.. الاستفتاء حول مشروع الدستور ينطلق اليوم الجزائر.. الاستفتاء حول مشروع الدستور ينطلق اليوم 22:14 GMT
إقرأ أيضاً عوامل كثيرة تحدد مسار اختيار الرئيس المقبل لأميركا.. تعرف عليها عوامل كثيرة تحدد مسار اختيار الرئيس المقبل لأميركا.. تعرف عليها 00:17 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر