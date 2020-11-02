ترمب يتوقع تحقيق الفوز من ولاية بنسلفانيا آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1442 هـ - 02 نوفمبر 2020 KSA 02:00 - GMT 23:00 تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1442 هـ - 02 نوفمبر 2020 KSA 01:57 - GMT 22:57 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ترمب يتوقع تحقيق الفوز من ولاية بنسلفانيا PDF اطبع إقرأ أيضاً الجزائر.. الاستفتاء حول مشروع الدستور ينطلق اليوم 22:14 GMT إقرأ أيضاً عوامل كثيرة تحدد مسار اختيار الرئيس المقبل لأميركا.. تعرف عليها 00:17 GMT