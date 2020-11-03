تضرر كبير بالقطاع الزراعي في اليمن نتيجة حرب الحوثي آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1442 هـ - 03 نوفمبر 2020 KSA 03:18 - GMT 00:18

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1442 هـ - 03 نوفمبر 2020 KSA 03:17 - GMT 00:17

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