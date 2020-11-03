تضرر كبير بالقطاع الزراعي في اليمن نتيجة حرب الحوثي آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1442 هـ - 03 نوفمبر 2020 KSA 03:18 - GMT 00:18 تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1442 هـ - 03 نوفمبر 2020 KSA 03:17 - GMT 00:17 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تضرر كبير بالقطاع الزراعي في اليمن نتيجة حرب الحوثي PDF اطبع إقرأ أيضاً عوامل كثيرة تحدد مسار اختيار الرئيس المقبل لأميركا.. تعرف عليها 00:17 GMT إقرأ أيضاً 7 ولايات تصنف بأنها "حاسمة" بالانتخابات الأميركية.. هل تعرفها؟ 00:19 GMT