عوامل كثيرة تحدد مسار اختيار الرئيس المقبل لأميركا.. تعرف عليها آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1442 هـ - 03 نوفمبر 2020 KSA 03:17 - GMT 00:17 تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1442 هـ - 03 نوفمبر 2020 KSA 02:35 - GMT 23:35 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك عوامل كثيرة تحدد مسار اختيار الرئيس المقبل لأميركا.. تعرف عليها PDF اطبع إقرأ أيضاً ترمب يتوقع تحقيق الفوز من ولاية بنسلفانيا 23:00 GMT إقرأ أيضاً تضرر كبير بالقطاع الزراعي في اليمن نتيجة حرب الحوثي 00:18 GMT