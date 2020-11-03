7 ولايات تصنف بأنها "حاسمة" بالانتخابات الأميركية.. هل تعرفها؟ آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1442 هـ - 03 نوفمبر 2020 KSA 03:19 - GMT 00:19 تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1442 هـ - 03 نوفمبر 2020 KSA 03:18 - GMT 00:18 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك 7 ولايات تصنف بأنها "حاسمة" بالانتخابات الأميركية.. هل تعرفها؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً تضرر كبير بالقطاع الزراعي في اليمن نتيجة حرب الحوثي 00:18 GMT إقرأ أيضاً ماذا وعد بايدن الدول العربية حال فوزه؟ 02:17 GMT