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إيران تشجع الناس على زيادة الإنجاب

المصدر: الحدث.نت
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وسط نسب بطالة قياسية في البلاد .. إيران تشجع الناس على زيادة الإنجاب ونواب برلمانيون يحذرون من النتائج

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