إيران تشجع الناس على زيادة الإنجاب آخر تحديث: الخميس 19 ربيع الأول 1442 هـ - 05 نوفمبر 2020 KSA 18:16 - GMT 15:16 تارخ النشر: الخميس 19 ربيع الأول 1442 هـ - 05 نوفمبر 2020 KSA 18:12 - GMT 15:12 المصدر: الحدث.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك إيران تشجع الناس على زيادة الإنجاب PDF اطبع حجم الخط وسط نسب بطالة قياسية في البلاد .. إيران تشجع الناس على زيادة الإنجاب ونواب برلمانيون يحذرون من النتائج إقرأ أيضاً كيف تبدو علاقة ترمب و بايدن مع أردوغان؟ 02:19 GMT إقرأ أيضاً ترمب يعلن اللجوء للمحكمة العليا للانتخابات 15:52 GMT