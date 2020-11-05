ترمب يعلن اللجوء للمحكمة العليا للانتخابات آخر تحديث: الخميس 19 ربيع الأول 1442 هـ - 05 نوفمبر 2020 KSA 18:52 - GMT 15:52 تارخ النشر: الخميس 19 ربيع الأول 1442 هـ - 05 نوفمبر 2020 KSA 18:17 - GMT 15:17 المصدر: الحدث.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ترمب يعلن اللجوء للمحكمة العليا للانتخابات PDF اطبع حجم الخط ترامب يلجأ إلى المحكمة العليا .. ما هي صلاحيات المحكمة ومتى يمكنها التدخل؟ إقرأ أيضاً إيران تشجع الناس على زيادة الإنجاب 15:16 GMT إقرأ أيضاً حملتا ترامب وبايدن تستعدان لمعركة قضائية للفصل بنتيجة الانتخابات 15:19 GMT