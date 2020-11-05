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ترمب يعلن اللجوء للمحكمة العليا للانتخابات

المصدر: الحدث.نت
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ترامب يلجأ إلى المحكمة العليا .. ما هي صلاحيات المحكمة ومتى يمكنها التدخل؟

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