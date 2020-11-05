حملتا ترامب وبايدن تستعدان لمعركة قضائية للفصل بنتيجة الانتخابات آخر تحديث: الخميس 19 ربيع الأول 1442 هـ - 05 نوفمبر 2020 KSA 18:19 - GMT 15:19 تارخ النشر: الخميس 19 ربيع الأول 1442 هـ - 05 نوفمبر 2020 KSA 18:18 - GMT 15:18 المصدر: الحدث.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك حملتا ترامب وبايدن تستعدان لمعركة قضائية للفصل بنتيجة الانتخابات PDF اطبع حجم الخط في ظل تبادل الاتهامات بين الطرفين.. حملتا ترامب و بايدن تستعدان لمعركة قضائية للفصل في نتيجة الانتخابات إقرأ أيضاً ترمب يعلن اللجوء للمحكمة العليا للانتخابات 15:52 GMT إقرأ أيضاً المحامون الديمقراطيون يتجنبون التقاضي وفق القوانين الفيدرالية 21:40 GMT