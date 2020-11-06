ماذا تعرف عن نظام المجمع الانتخابي في أميركا؟ آخر تحديث: الجمعة 20 ربيع الأول 1442 هـ - 06 نوفمبر 2020 KSA 21:22 - GMT 18:22 تارخ النشر: الجمعة 20 ربيع الأول 1442 هـ - 06 نوفمبر 2020 KSA 21:06 - GMT 18:06 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ماذا تعرف عن نظام المجمع الانتخابي في أميركا؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً المحامون الديمقراطيون يتجنبون التقاضي وفق القوانين الفيدرالية 21:40 GMT إقرأ أيضاً قلق أوروبي من وصول سوريا إلى مرحلة اللاعودة 18:23 GMT