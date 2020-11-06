ماذا تعرف عن نظام المجمع الانتخابي في أميركا؟ آخر تحديث: الجمعة 20 ربيع الأول 1442 هـ - 06 نوفمبر 2020 KSA 21:22 - GMT 18:22

تارخ النشر: الجمعة 20 ربيع الأول 1442 هـ - 06 نوفمبر 2020 KSA 21:06 - GMT 18:06

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser