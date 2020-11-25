إسرائيل تعرض هدنة طويلة الأمد على حماس آخر تحديث: الأربعاء 9 ربيع الثاني 1442 هـ - 25 نوفمبر 2020 KSA 03:18 - GMT 00:18 تارخ النشر: الأربعاء 9 ربيع الثاني 1442 هـ - 25 نوفمبر 2020 KSA 03:13 - GMT 00:13 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك إسرائيل تعرض هدنة طويلة الأمد على حماس PDF اطبع إقرأ أيضاً القائمة الوطنية من أجل مصر تحصل على أغلبية مجلس الشيوخ 18:24 GMT إقرأ أيضاً افتتاح معهد في غرب ألمانيا العام المقبل لتدريب الأئمة 00:19 GMT