أبرز التحديات اللوجستية أمام نقل وتوزيع لقاح كورونا آخر تحديث: الاثنين 14 ربيع الثاني 1442 هـ - 30 نوفمبر 2020 KSA 02:17 - GMT 23:17 تارخ النشر: الاثنين 14 ربيع الثاني 1442 هـ - 30 نوفمبر 2020 KSA 02:16 - GMT 23:16 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك أبرز التحديات اللوجستية أمام نقل وتوزيع لقاح كورونا PDF اطبع إقرأ أيضاً تعبئة في عدة مدن للتنديد بقانون "الأمن الشامل" 23:17 GMT إقرأ أيضاً موديرنا: لقاحنا ضد كورونا فعال بنسبة 100 % 00:04 GMT