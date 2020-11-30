تعبئة في عدة مدن للتنديد بقانون "الأمن الشامل" آخر تحديث: الاثنين 14 ربيع الثاني 1442 هـ - 30 نوفمبر 2020 KSA 02:17 - GMT 23:17 تارخ النشر: الاثنين 14 ربيع الثاني 1442 هـ - 30 نوفمبر 2020 KSA 02:15 - GMT 23:15 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تعبئة في عدة مدن للتنديد بقانون "الأمن الشامل" PDF اطبع إقرأ أيضاً افتتاح معهد في غرب ألمانيا العام المقبل لتدريب الأئمة 00:19 GMT إقرأ أيضاً أبرز التحديات اللوجستية أمام نقل وتوزيع لقاح كورونا 23:17 GMT