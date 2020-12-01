حالة من التخبط تعيشها الأجهزة الأمنية في إيران بعد مقتل فخري زاده آخر تحديث: الثلاثاء 15 ربيع الثاني 1442 هـ - 01 ديسمبر 2020 KSA 03:04 - GMT 00:04

تارخ النشر: الثلاثاء 15 ربيع الثاني 1442 هـ - 01 ديسمبر 2020 KSA 03:04 - GMT 00:04

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