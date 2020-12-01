حالة من التخبط تعيشها الأجهزة الأمنية في إيران بعد مقتل فخري زاده آخر تحديث: الثلاثاء 15 ربيع الثاني 1442 هـ - 01 ديسمبر 2020 KSA 03:04 - GMT 00:04 تارخ النشر: الثلاثاء 15 ربيع الثاني 1442 هـ - 01 ديسمبر 2020 KSA 03:04 - GMT 00:04 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك حالة من التخبط تعيشها الأجهزة الأمنية في إيران بعد مقتل فخري زاده PDF اطبع إقرأ أيضاً موديرنا: لقاحنا ضد كورونا فعال بنسبة 100 % 00:04 GMT إقرأ أيضاً مؤسسة النفط في ليبيا تجمد عوائد النفط بالمصرف الخارجي بشكل مؤقت 23:10 GMT